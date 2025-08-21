Анталияда чақалоқни ҳожатхонага ташлаб кетган аёлга нисбатан жиноий иш очилди
МOSKVА. Кazinform - Янги туғилган чақалоғини аэропортдаги ҳожатхонага ташлаб кетган россиялик Екатерина Бурнашкинага нисбатан янги туғилган чақалоқни ўлдиришга уринишда айбланиб, жиноий иш қўзғатилди. Бу ҳақда “РИА Новости” фарзанд асраб олувчиларнинг адвокати М.Яковлевага таяниб хабар берди, деб ёзади Kazinform мухбири.
Жиноий иш Электросталь шаҳар тергов бўлими томонидан қўзғатилган. 20 август куни Москва вилояти Павлово-Посад шаҳар судида Бурнашкинани ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш бўйича дастлабки суд мажлиси бўлиб ўтди.
Жараён янги туғилган қизни асраб олган ота-оналар томонидан бошланган. Иш ёпиқ мажлисда кўрилмоқда ва 4 сентябрда давом этади.Daъвогар учинчи шахс сифатида Россия ТИВ вакилларини жалб этишни сўраган.
Россиялик аёл 2024 йил октябрь ойида Анталия аэропортида қўлга олинган, у ҳожатхонада туғиб, чақалоқни ўша ерда қолдириб, Россияга учиб кетмоқчи бўлган. Чақалоқ аэропорт ходимлари томонидан топилган.
Шу йилнинг февраль ойида Анталия Оғир жиноятлар суди Е. Бурнашкинани яқин қариндошини ўлдиришга суиқасд қилганликда айблаб, 15 йилга озодликдан маҳрум қилган эди. Бироқ 9 июль куни бўлиб ўтган суд мажлисидан сўнг апелляция суди жиноятни қайта кўриб чиқди ва Бурнашкинани ҳибсдан озод қилди.
Бола ҳозир бошқа оилада яшайди. Қизнинг ким билан қолишини суд ҳал қилади. Биологик она эса уни қайтариб олиб, ўзини тарбияламоқчи эканлигини айтди.
Муаллиф: Бекбау Тайманов