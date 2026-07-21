KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Anomal issiqdan so‘ng Qozog‘istonga sovuq havo va yomg‘irlar kirib keladi

    ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK 21-23-iyul kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.

    После аномальной жары в Казахстан придут дожди и похолодание
    Фото: Kaзгидромет

    Qozog‘istonning katta qismida ob-havo o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Atmosfera frontlarining o‘tishi munosabati bilan mamlakatning aksariyat hududlarida momaqaldiroq bilan yomg‘irlar yog‘adi, kuchli shamol esadi. Ayrim hududlarda kuchli yomg‘irlar, do‘l yog‘adi va kuchli shamollar bo‘lishi mumkin.

    Yog‘ingarchilik fonida issiqlik asta-sekin pasayadi: kunduzi havo harorati mamlakat shimoli va shimoli-g‘arbida +20+30°S gacha, markaziy va sharqiy hududlarda +22+35°S gacha, hatto janubiy va janubi-sharqiy hududlarda ham +27+35°S gacha tushadi. Faqat mamlakat g‘arbida Erondan kelayotgan issiq havo oqimlari sababli yuqori harorat +30+42°S gacha atrofida saqlanib qoladi.

    Об-ҳаво Қазгидромет Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф