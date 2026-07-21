Anomal issiqdan so‘ng Qozog‘istonga sovuq havo va yomg‘irlar kirib keladi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK 21-23-iyul kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.
Qozog‘istonning katta qismida ob-havo o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Atmosfera frontlarining o‘tishi munosabati bilan mamlakatning aksariyat hududlarida momaqaldiroq bilan yomg‘irlar yog‘adi, kuchli shamol esadi. Ayrim hududlarda kuchli yomg‘irlar, do‘l yog‘adi va kuchli shamollar bo‘lishi mumkin.
Yog‘ingarchilik fonida issiqlik asta-sekin pasayadi: kunduzi havo harorati mamlakat shimoli va shimoli-g‘arbida +20+30°S gacha, markaziy va sharqiy hududlarda +22+35°S gacha, hatto janubiy va janubi-sharqiy hududlarda ham +27+35°S gacha tushadi. Faqat mamlakat g‘arbida Erondan kelayotgan issiq havo oqimlari sababli yuqori harorat +30+42°S gacha atrofida saqlanib qoladi.