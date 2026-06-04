Аномал иссиқ ва қурғоқчилик: БМТ келгуси ҳафталарда Эль-Ниньонинг кучайиши ҳақида огоҳлантирмоқда
ASTANА. Кazinform — БМТ келгуси ҳафталарда Эль-Ниньо ҳодисаси кучайиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Ушбу иқлим ҳодисаси бутун дунё бўйлаб янги ҳарорат рекордлари, қурғоқчилик, сув тошқинлари ва ўрмон ёнғинларига олиб келиши мумкин, деб хабар беради BBC.
Эль-Ниньо Тинч океани устидаги шамолларнинг айланишининг ўзгариши натижасида юзага келади. Натижада, илиқ сув шарққа тарқалади, сайёрамизнинг айрим минтақаларида океан ҳарорати ва атмосфера жараёнлари ўзгаради.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, ҳозирда Тинч океанининг марказий қисмида ғайриоддий илиқ сувнинг катта майдони кузатилмоқда. Баъзи ҳудудларда ҳарорат меъёрдан 6 даражадан юқори. Бу илиқ сув массаси бир неча юз метр чуқурликда тарқалади ва яқинлашиб келаётган Эль-Ниньонинг асосий белгиларидан бири ҳисобланади.
Британия метеорология хизматининг узоқ муддатли прогнозлаш бўлими раҳбари Адам Скейф йирик иқлим ҳодисаси бўлиши мумкинлигини айтди.
— Биз кучли Эль-Ниньо бўлишига аминмиз. Бу ҳатто рекорд даражага етиши мумкин, — деди эксперт.
БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш янги Эль-Ниньо глобал исиш таъсирини кучайтириши ҳақида огоҳлантирди. Унинг сўзларига кўра, экстремал об-ҳаво ҳодисалари кучайиши ва кўплаб мамлакатларга таъсир қилиши мумкин.
Эль-Ниньо одатда Жанубий Америка, Австралия ва Жануби-Шарқий Осиёнинг айрим қисмларида иссиқ ва қуруқ об-ҳавони келтириб чиқаради. Дунёнинг бошқа қисмларида кучли ёмғир ва сув тошқинлари хавфи ортади. Қўшма Штатлар ва Африканинг айрим қисмлари ҳам хавф остида бўлиши мумкин. Иқлим ўзгариши миллионлаб одамлар тирикчилик учун таянадиган Ҳиндистон муссонини ҳам заифлаштириши мумкин.
Иқтисодий оқибатлар ҳам жиддий бўлади. Аввалги Эль-Ниньолар ҳосилнинг нобуд бўлишига, озиқ-овқат нархларининг кўтарилишига, таъминотнинг узилиши ва глобал иқтисодиётга миллиардлаб зарар келтирган.
Олимларнинг таъкидлашича, кейинги Эль-Ниньонинг аниқ кучини аниқлаш ҳали ҳам имконсиз. Бу ҳодиса Тинч океани устидаги шамоллар билан боғлиқ бўлиб, улар башорат қилиш энг қийин омиллардан биридир.
Бироқ, синоптиклар янги Эль-Ниньо "супер Эль-Ниньо" даражасига етмаса ҳам, унинг оқибатлари жиддий бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Чунки у аллақачон сезиларли даражада илиқ иқлим шароитида ривожланмоқда.
Жаҳон метеорология ташкилоти (ЖМТ) Эль-Ниньо 2026 йилнинг қолган қисмида кучайишини башорат қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, мутахассислар бутун дунё бўйлаб аномал иссиқ ва сув тошқинларини башорат қилмоқда.