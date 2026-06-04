KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Анна Данилина Ролан Гаррос турнири ярим финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 6-ракеткаси Анна Данилина Ролан Гаррос турнирининг ярим финалига йўл олди.

    Данилина
    Фото: ҚТФ

    Сербиялик Александра Крунич билан бирга "Катта дубулға" турнирининг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи чорак финалда австралиялик Эллен Перес ва нидерландиялик Деми Схюрсга қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Биринчи сетда Қозоғистон — Сербия жуфтлиги 6:2 ҳисобида устунлик қилди.

    Иккинчи сет янада рақобатбардош бўлди ва Данилина ва Крунич тай-брейкда ғалаба қозонди - 7:6 (8:6).

    1 соат 39 дақиқа давом этган ўйинда Анна ва Александра 10 та брейк-пойнтдан 4 тасини фойдаланди. Австралия-Нидерланди жуфтлиги 2 та брейк (3 та брейк-пойнт) билан чекланган эди.

    Шундай қилиб, Анна Данилина — Александра Крунич финалга чиқиш учун япониялик Сюко Аояма — тайпейлик Энь-Шуо Лян билан рақобатлашади.

    Бу йилги Ролан Гаррос турнирининг умумий соврин жамғармаси 61,723 миллион еврога баҳоланмоқда. Жуфтлик турнири ғолиблари 600 минг евро олади.

    Франция очиқ чемпионатида А. Данилина — А. Крунич ўтган йили финалга чиқишган ва италиялик Сара Эррани ва Жасмин Паолинига 4:6, 6:2, 1:6 ҳисобида ютқазишган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина Ролан Гарроснинг икки йўналишда чорак финалга йўл олди.

    Теннис Ролан Гаррос Анна Данилина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф