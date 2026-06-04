Анна Данилина Ролан Гаррос турнири ярим финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 6-ракеткаси Анна Данилина Ролан Гаррос турнирининг ярим финалига йўл олди.
Сербиялик Александра Крунич билан бирга "Катта дубулға" турнирининг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи чорак финалда австралиялик Эллен Перес ва нидерландиялик Деми Схюрсга қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Биринчи сетда Қозоғистон — Сербия жуфтлиги 6:2 ҳисобида устунлик қилди.
Иккинчи сет янада рақобатбардош бўлди ва Данилина ва Крунич тай-брейкда ғалаба қозонди - 7:6 (8:6).
1 соат 39 дақиқа давом этган ўйинда Анна ва Александра 10 та брейк-пойнтдан 4 тасини фойдаланди. Австралия-Нидерланди жуфтлиги 2 та брейк (3 та брейк-пойнт) билан чекланган эди.
Шундай қилиб, Анна Данилина — Александра Крунич финалга чиқиш учун япониялик Сюко Аояма — тайпейлик Энь-Шуо Лян билан рақобатлашади.
Бу йилги Ролан Гаррос турнирининг умумий соврин жамғармаси 61,723 миллион еврога баҳоланмоқда. Жуфтлик турнири ғолиблари 600 минг евро олади.
Франция очиқ чемпионатида А. Данилина — А. Крунич ўтган йили финалга чиқишган ва италиялик Сара Эррани ва Жасмин Паолинига 4:6, 6:2, 1:6 ҳисобида ютқазишган эди.
Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина Ролан Гарроснинг икки йўналишда чорак финалга йўл олди.