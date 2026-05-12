Анна Данилина Рим турнирининг 1/8 финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик жуфтлик баҳсларидаги биничи, дунёда 8-ракеткаси Анна Данилина Рим (Италия) WТА 1000 турнирини ғалаба билан бошлади.
Турнирнинг 6-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи америкалик Эйжа Муҳаммад билан биргаликда биринчи босқичда хитойлик Синью Янь – Сюй Ифань жуфтлигига қарши қийин ўйин ўтказди.
Биринчи сетда Данилина - Муҳаммад 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Бироқ, иккинчи сетда хитойлик жуфтлик ўз пешқадамлигини қайтариб олди - 6:1.
Супер тай-брейкда хитойликлар 9:6 ҳисобида олдинга чиқиб олишди, аммо тўртта матчболдан фойдалана олишмади. Анна ва Эйжа ниҳоят ғалабани қўлга киритишди - 13:11.
Бир ярим соатлик ўйинда Данилина - Муҳаммад 12 та брейк-пойнтдан 2 тасидан ва 1 та эйсдан фойдаланди. Хитойлик жуфтлик 3 та брейк (6 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Анна Данилина - Эйжа Муҳаммад чорак финал йўлланмаси учун россиялик Ирина Хромачева - мексикалик Жулиана Олмос билан рақобатлашади.
