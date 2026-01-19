Анқара ва Дамашқ Суриядаги сўнгги воқеаларни муҳокама қилди
АSTANА. Kazinform — Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Сурия президенти Аҳмад аш-Шараа билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
Бу ҳақда Туркия президенти маъмурияти қошидаги Алоқа бошқармаси бошлиғи Бурҳонеттин Дуран Туркиянинг NSosyal ижтимоий платформасидаги саҳифасида маълум қилди.
Музокара давомида икки томонлама муносабатларнинг ҳозирги ҳолати ва Суриядаги сўнгги воқеалар муҳокама қилинган.
Президент Эрдоған Туркиянинг Суриянинг ҳудудий яхлитлиги, бирлиги, барқарорлиги ва хавфсизлигига алоҳида аҳамият беришини таъкидлади.
Туркия раҳбари бу мамлакат ҳудудини терроризмдан тўлиқ тозалаш нафақат Сурия учун, балки бутун минтақа учун ҳам жуда муҳим эканини айтди.
Туркия президенти Анқаранинг Дамашққа, энг аввало терроризмга қарши кураш йўналишида, қўллаб-қувватлашни кенгайтиришини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, Сурия янги валютасини муомалага киритади.