Андижон келаси йили туркий дунёнинг маданий пойтахти бўлади
ASTANA. Kazinform - ҚР Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева раислигида Ақтау шаҳрида ТУРКСОЙ мамлакатлари маданият вазирларининг 42-йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform ҚР Маданият вазирлигига таяниб.
Йиғилишда Озарбайжоннинг Габала шаҳрида бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилотининг XII саммитида эълон қилинган якуний ҳужжатлар ва президентнинг кўрсатмалари муҳокама қилинди ва 2026 йилда ТУРКСОЙ фаолиятини такомиллаштириш бўйича ишчи гуруҳ тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди.
Бундан ташқари, "Ақтау - туркий дунёнинг маданий пойтахти" йили якунлари сарҳисоб қилинди. Аида Балаева ўз нутқида "Ақтау - туркий дунёнинг маданий пойтахти" йили доирасида кенг кўламли ишлар амалга оширилганини таъкидлади.
ТУРКСОЙ Бош котиби Султан Раев йиғилиш иштирокчиларига табрик нутқи билан мурожаат қилди. У ўз нутқида бу йил ташкилот 3000 дан ортиқ рассомларнинг иштирокини қўллаб-қувватлаганини ва юзлаб нашрлар ва рақамли материаллар нашр этганини таъкидлади.
"Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга 2025 йилда "Ақтау - Туркий дунёсининг маданий пойтахти" лойиҳасини қўллаб-қувватлагани учун самимий миннатдорчилик билдираман. Қозоғистон Президентининг Габала саммитидаги нутқи яна бир бор ушбу мақомнинг бизнинг умумий маданий маконимиз учун аҳамиятини таъкидлади. Бу йил биз тарихий воқеага ҳам гувоҳ бўлдик: давлат раҳбарлари ТУРКСОЙни замон талабларига мос равишда мустаҳкамлаш зарурлигини таъкидладилар ва Бош котибиятга бу ишни бошлашни топширдилар. Бу шунчаки қарор эмас - бу туркий дунё мамлакатлари ўртасидаги маданий ҳамкорликнинг келажагини белгилайдиган стратегик босқичдир", - деб таъкидлади Бош котиб.
Хулоса қилиб айтганда, Аида Балаева Андижон шаҳрига 2026 йилда туркий дунёнинг маданий пойтахти мақоми берилиши муносабати билан ТУРКСОЙнинг вақтинчалик координатори ваколатини ўзбекистонлик ҳамкасби Озодбек Назарбековга топширди.
Йиғилиш натижасида ТУРКСОЙга аъзо давлатлар томонидан декларация қабул қилинди.
Йиғилишда Қозоғистон Республикаси маданият ва ахборот вазири Аида Балаева, ТУРКСОЙ бош котиби Султан Раев, Туркманистон маданият вазири Атагельди Шамурадов, Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков, Озарбайжон маданият вазири ўринбосари Мурод Ҳусейнов, Қирғизистон маданият, ахборот ва ёшлар сиёсати вазири ўринбосари Асқарали Мадаминов, Туркия маданият ва туризм вазири ўринбосари доктор Сердар Чам ва Манғистау вилояти ҳокими ўринбосари Тлеген Абишев иштирок этди.
Халқаро туркий маданият ташкилоти (ТУРКСОЙ) туркий мамлакатлар ва минтақаларни умумий моддий ва маданий меросини сақлаш, ривожлантириш ва келажак авлодларга етказиш мақсадида бирлаштиришга қаратилган.