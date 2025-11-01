Амстердамда қозоқ маданияти кўргазмаси очилди
ASTANA. Кazinform — Нидерландия пойтахтида Алмати музейлар ассоциациясининг “Анъаналар давомийлиги: аждодлар мероси” кўргазмаси очилди. Бу ҳақда Алмати шаҳар ҳокимиятининг расмий сайти хабар берди.
Алмати шаҳар ҳокимлигининг маълумотларига кўра, 5 та тематик бўлимдан иборат экспозицияда 70 дан ортиқ ноёб артефактлар намойиш этилмоқда. Улар орасида қозоқ халқининг ҳаёти ва анъаналари ҳақида ҳикоя қилувчи этнографик артефактлар, декоратив-амалий санъат асарлари, шунингдек, қозоқ ва туркий халқларнинг мусиқа асбоблари бор.
— Бу қозоқ халқининг бой маданий меросини намойиш этувчи муҳим маданий тадбирдир. Юнус Эмре институтидаги ушбу кўргазма 2025 йил 14 ноябргача давом этади, — дейилади ҳокимлик хабарида.
Кўргазма Алмати шаҳар ҳокимлиги, Қозоғистон Республикасининг Нидерландия Қироллигидаги элчихонаси, Туркия Республикасининг Нидерландия Қироллигидаги элчихонаси ва Юнус Эмре институти кўмагида ташкил этилди.
Эслатиб ўтамиз, Душанбеда Қозоғистон киноси кунлари бўлиб ўтмоқда.