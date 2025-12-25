Америкалик қўшиқчи хайрия жамғармаларига маблағ ажратди
ASTANA. Kazinform — Америкалик қўшиқчи Тейлор Свифт Рождество арафасида турли хайрия ташкилотларига 2 миллион доллардан ортиқ хайрия қилди, деб хабар беради NBC News.
Нотижорат жамғармалар қўшиқчига байрамда кўрсатган ёрдами учун миннатдорчилик билдирди.
Ташкилотлар маълумотларига кўра, Свифт АҚШдаги «Feeding America» очарчиликка қарши курашувчи жамғармаси ҳамда Америка кардиология ассоциациясига (AHA) бир миллион доллардан хайрия қилди. Шунингдек, у оғир ҳаётий вазиятга тушиб қолган мусиқачиларга ёрдам кўрсатувчи MusiCares жамғармасига ҳам салмоқли маблағ ўтказди.
Америка кардиология ассоциацияси қўшиқчининг ҳиссаси илмий тадқиқотларни илгари суришга, юрак-қон томир касалликларининг олдини олишга ва тиббий ёрдамга бўлган имкониятларни кенгайтиришга ёрдам беришини таъкидлади.
Country Music академияси тушган даромад солиғи билан боғлиқ молиявий қийинчиликларга дуч келган артистларга ёрдам кўрсатувчи ACM Lifting Lives дастурига йўналтирилишини маълум қилди.
Рождестволик хайрия тадбири қўшиқчининг фаол ижтимоий позицияси ва гуманитар ташаббусларини узоқ вақтдан бери қўллаб-қувватлаб келаётганининг яна бир далили бўлди.