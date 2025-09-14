Америкалик боксчи Кроуфорд супер ўрта вазн тоифасида янги чемпионга айланди
ASTANA. Kazinform — 14 сентябрь, якшанба куни эрталаб мексикалик бокс юлдузи Сауль “Канело” Альварес (63-2-2, 39 КО) америкалик спортчи Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) билан чемпионлик жангини ўтказди.
Ўрта вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпиони унвони сафда эди. Жанг ўн икки раундга мўлжалланган. Ҳар бир тур уч дақиқага мўлжалланган.
Биринчи дақиқаларданоқ бир-бирининг заиф томонларини топишга уринган рақиблар кўпроқ зарба беришга ҳаракат қилдилар. Бироқ биринчи даврада улар унчалик фаоллик кўрсата олмадилар.
Жанг давомида Теренс Кроуфорд тажрибали рақибини мағлуб этишга ҳаракат қилди. У майдон бўйлаб самарали ҳаракатлана олди. Натижада ўрта вазнда мутлақ жаҳон чемпионига айланди. Ҳакамлар бир овоздан унинг ғалабасига овоз бердилар.
Сауль Альварес охирги марта 3 майда кубалик Уильям Скуллга (23-1, 9 КО) қарши жанг қилган. Натижада у якдил қарор билан ғалаба қозонди (115-113, 116-112, 119-109).
Теренс Кроуфорд охирги марта 2024 йил 3 августда ўзбекистонлик Исроил Мадримовга (10-2-1, 7 КО) қарши жанг ўтказган. Бу сафар ҳакамлар бир овоздан (115-113, 116-112, 115-113) ғалабани америкалик спортчига беришди.