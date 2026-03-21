Amazon смартфонлар бозорига янги Transformer қурилмаси билан қайтмоқда
ASTANA. Kazinform — Fire Phone муваффақиятсизлигидан 10 йилдан кўпроқ вақт ўтгач, Amazon компанияси Transformer кодли янги смартфонини чиқаришни режалаштирмоқда, деб хабар беради Reuters.
Қурилма Alexa овозли ёрдамчиси билан интеграция қилинади ва Amazon харидлари ва контентлари учун махсус каналга айланади.
Amazonнинг биринчи смартфони Fire Phone 2014 йилда тақдим этилган ва бир йил ўтиб, асосчиси Жефф Безоснинг Apple ва Samsung билан рақобатлашишга уринишларига қарамай, савдоси пастлиги сабабли тўхтатилган.
Лойиҳа билан таниш манбаларга кўра, янги Transformer телефони Amazon компаниясининг қурилмалар ва хизматлар бўлими томонидан ишлаб чиқилмоқда. У Alexa билан синхронлашадиган шахсийлаштирилган мобил қурилма сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, Amazon.com дўконларига киришни, Prime Video, Prime Music ва Grubhub каби ҳамкорлардан озиқ-овқат буюртма қилишни осонлаштиради.
Лойиҳага ўтган йили инновацион гаджетларни ишлаб чиқиш учун ташкил этилган ZeroOne жамоаси раҳбарлик қилмоқда. Жамоа раҳбари Жей Аллард илгари Microsoft корпорациясида ишлаган ва Zune ҳамда Xboxни яратишда ёрдам берган.
Янги смартфон сунъий интеллектдан кенг фойдаланиши кутилмоқда. Бу анъанавий илова дўконларига боғлиқликни камайтириши мумкин. Alexa асосий хусусият бўлади, бироқ қурилманинг асосий операцион тизими эмас.
Ҳозирча чиқарилиш санаси ёки молиявий тафсилотлар эълон қилинмаган. Amazon вакиллари изоҳ беришдан бош тортдилар.
Эслатиб ўтамиз, феврал ойида Amazon савдо ҳажми бўйича Walmartни ортда қолдирди.