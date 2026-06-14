AMANATдан сайланган маслиҳат депутатлари ишини давом эттиради
ASTANA. Kazinform – "Әділет" партиясининг Сиёсий кенгаши бюроси аъзоси Рауан Кенжеханулининг айтишича, “AMANAT” партиясини "Әділет" билан бирлаштириш бўйича сиёсий қарор қабул қилинган бўлса-да, уни қонуний расмийлаштириш бироз вақт талаб этади.
Унинг фикрича, бир йирик сиёсий партиянинг бошқасига бирлаштириш бир кунда тугайдиган жараён эмас.
“Олдимизда кенг кўламли ҳуқуқий, маъмурий, иқтисодий ва ташкилий ишлар турибди. Шундай экан, AMANAT партияси маълум муддат юридик шахс сифатида мавжуд бўлиб қолади. Бу босқичда барча зарур тартиб-қоидалар амалга оширилмоқда”, - деди Рауан Кенжеханули.
Шунингдек, у бирлаштириш маросими тугагунига қадар AMANAT номидан сайланган маслиҳат депутатлари ўз фаолиятини қонуний асосда давом эттиришини таъкидлади.
“Бугун AMANAT партиясини “Әділет” партиясига аъзо бўлиш тўғрисида сиёсий қарор қабул қилинди. Бироқ, бу жараённи қонунийлаштириш бироз вақт талаб этади. Бу даврда AMANAT номидан сайланган депутатлар тўлиқ қонунийлигича қолади”, - деди у.
Рауан Кенжеханулининг сўзларига кўра, бирлашиш маросими тахминан беш-олти ойда якунланиши мумкин.
“Бу жараён бир ёки икки йил давом этади деб ўйламайман. Бизнинг вазифамиз уни беш-олти ой ичида якунлаш”, - деди сиёсатчи.