"AMANAT" партияси "Әділет" билан бирлашади: партиянинг номи қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – Парламент Мажилиси депутати Ерлан Саиров бирлашгандан кейин икки партиянинг номи қандай бўлиши ҳақида ўз фикрини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, 14 июнда "Әділет" ("Адолат") партиясининг қурултойи бўлиб ўтади, унда "AMANAT" аъзолари ҳам иштирок этади.
“Партиянинг номи қандай бўлиши "Әділет" ("Адолат") партиясининг яқинлашиб келаётган қурултойида ҳал қилинади. Бугунги қурултой қарорида "AMANAT" партиясининг "Әділет" партияси билан бирлашиши маълум қилинган. Шунинг учун "Әділет" партияси сифатида рўйхатдан ўтиши мумкин”, - деди депутат "AMANAT" партиясининг навбатдаги XXVI қурултойидан кейин журналистларга берган интервьюсида.