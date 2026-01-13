Alphabet капиталлашуви 4 триллион доллардан ошган тўртинчи компанияга айланди
ASTANA. Kazinform — Googleнинг бош компанияси Alphabetнинг бозор қиймати 12 январь, душанба куни 4 триллион долларлик чегарадан ошди, деб хабар беради Kazinform.
Apple ўзининг сунъий интеллект моделлари ва кейинги авлод Siri учун асос сифатида Google Gemini платформасидан фойдаланишини эълон қилганидан сўнг, душанба куни Alphabet акциялари 1% га ошди.
CNBC маълумотларига кўра, акция 331,86 долларга ёпилди ва Alphabetнинг бозор капиталлашуви 4 триллион доллардан ошди.
Бу Alphabetни дунёдаги ушбу даражага етган тўртинчи компанияга айлантиради.
Ўтган йилнинг июль ойида Nvidia ва Microsoft биринчи марта 4 триллион долларлик чегарадан ошиб ўтди, Apple эса октябрь ойида бу чегарадан ошиб ўтди. Бироқ, ўшандан бери Apple ва Microsoft 4 триллион долларлик чегарадан сезиларли даражада пастга тушди.
Alphabet 2025 йилни Уолл-стритнинг энг кўп даромад келтирган компаниялари қаторида якунлади. Унинг акциялари 2025 йилда 65% га ўсди, бу 2009 йилдан бери энг юқори ўсиш ҳисобланади.
Технология гиганти ўтган йили сунъий интеллект бозорига қайтиш ва асосий тартибга солиш тўсиқларини енгиб ўтиш учун барча зарур компонентларни бирлаштирганидан сўнг кучли ўсишга эришди. Ноябрь ойида компания Nvidia таклифларига потенциал альтернатива сифатида пайдо бўлган ихтисослашган сунъий интеллект чипи бўлган ТПУларнинг еттинчи авлоди Ironwoodни тақдим этди. Кейин, декабрь ойида Google юқори баҳоларга сазовор бўлиш учун Gemini 3 ни тақдим этди.
OpenAIнинг ChatGPT ва Sora хизматлари истеъмолчилар эътиборини тобора кўпроқ жалб қилаётган бир пайтда ва чат-ботлар ва сунъий интеллектга асосланган агентлар дунёсида онлайн реклама келажаги ҳақидаги хавотирларга қарамай, Alphabet ўзининг энг яхши инновацион кунлари ортда қолганидан қўрқишни юмшатишга муваффақ бўлди.
Эслатиб ўтамиз, жорий йил 31 июль куни Microsoft корпорациясининг капитализацияси тарихда илк бор 4 триллион доллардан ошди.