Алматидан Токиога тўғридан-тўғри рейслар қачон очилади
ALMATY. Kazinform – 2026 йилнинг март ойида Air Astana Алмати ва Токио ўртасида янги тўғридан-тўғри рейсни йўлга қўяди.
Парвоз арафасида Япониянинг етакчи туроператорлари Алмати шаҳрида Қозоғистон туризм соҳаси вакиллари билан учрашди.
Мутахассисларнинг фикрича, Алматидан Токиога тўғридан-тўғри рейс очилиши Қозоғистон ва Япония ўртасидаги туризм ва ишбилармонлик алоқаларини янги босқичга олиб чиқади.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, парвознинг биринчи йилида Япониядан 5-7 минггача сайёҳ келиши мумкин.
“Япония Қозоғистон учун стратегик муҳим бозор ҳисобланади. Ушбу йўналиш ва бўлажак парвоз икки давлат ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик ва қизиқишни янги босқичга кўтаради”, – деди Алмати туризм департаменти вакиллари.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги фуқаро авиацияси қўмитаси раиси ўринбосари Дархан Катишев Қозоғистон келажакда қайси шаҳарларга парвозлар очишини маълум қилганди.