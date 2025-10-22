OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:37, 22 Октябрь 2025 | GMT +5

    Алматидан Токиога тўғридан-тўғри рейслар қачон очилади

    ALMATY. Kazinform – 2026 йилнинг март ойида Air Astana Алмати ва Токио ўртасида янги тўғридан-тўғри рейсни йўлга қўяди.

    Алматидан Токиога тўғридан-тўғри рейслар
    Фото: centrum-air.com

    Парвоз арафасида Япониянинг етакчи туроператорлари Алмати шаҳрида Қозоғистон туризм соҳаси вакиллари билан учрашди.

    Мутахассисларнинг фикрича, Алматидан Токиога тўғридан-тўғри рейс очилиши Қозоғистон ва Япония ўртасидаги туризм ва ишбилармонлик алоқаларини янги босқичга олиб чиқади.

    Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, парвознинг биринчи йилида Япониядан 5-7 минггача сайёҳ келиши мумкин.

    “Япония Қозоғистон учун стратегик муҳим бозор ҳисобланади. Ушбу йўналиш ва бўлажак парвоз икки давлат ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик ва қизиқишни янги босқичга кўтаради”, – деди Алмати туризм департаменти вакиллари.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги фуқаро авиацияси қўмитаси раиси ўринбосари Дархан Катишев Қозоғистон келажакда қайси шаҳарларга парвозлар очишини маълум қилганди.

    Теглар:
    Самолёт Авиация Алмати Туризм Транспорт Япония
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!