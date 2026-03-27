Алматида миграция қонунчилигини бузган 132 нафар чет эл фуқароси депортация қилинди
ASTANА. Кazinform — Алмати шаҳрида "Мигрант" республика тезкор-профилактика тадбири натижалари сарҳисоб қилинди, деб хабар беради ҚР Ички ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Тўрт кунлик тадбир давомида полиция ходимлари миграция қонунчилиги соҳасидаги қоидабузарликларни аниқлаш ва олдини олиш бўйича кенг кўламли текширувлар ўтказдилар.
Натижада 1040 киши маъмурий жавобгарликка тортилди, жумладан, 132 нафар чет эл фуқароси Қозоғистон Республикаси ҳудудидан чиқариб юборилди.
Аниқланган қоидабузарликларнинг аксарияти чет эл фуқароларининг мамлакатда бўлиш тартибига риоя қилмаслиги билан боғлиқ эди. Ушбу тоифадаги 811 нафар чет эл фуқароси жавобгарликка тортилди. Бундан ташқари, чет эл фуқароларининг қонуний бўлишини таъминламаганлик учун 198 нафар қабул қилувчи шахсга нисбатан маъмурий чоралар кўрилди. Чет эл ишчи кучини жалб қилиш қоидаларини бузган 31 нафар иш берувчига нисбатан тегишли қарорлар қабул қилинди.
Тадбир давомида ноқонуний миграция каналини ташкил этиш аниқланди ва ушбу факт бўйича судгача тергов бошланди. Бундан ташқари, халқаро қидирувда бўлган икки хорижий фуқаро ҳибсга олинди.
Алмати шаҳар миграция хизмати бошқармаси бошлиғи Еркин Амантаевнинг сўзларига кўра, бундай тадбирлар миграция соҳасидаги тартибни тизимлаштириш ва қонун бузилишининг олдини олишга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, Туркистонда икки кун ичида миграция қонунларини бузган 118 нафар чет эл фуқароси депортация қилинди.