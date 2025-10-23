Алматида Хитой ва Ўзбекистонда баҳсли видеоларни суратга олган блогерга нисбатан иш қўзғатилди
ALMATY. Kazinform — Қозоғистонлик блогер Хитой ва Ўзбекистонда пранк видеоларни суратга олди.
Блогер қиз жамоат жойларида нотаниш йигитларнинг қўлларидан ушлаб олаётганини тасвирга олди. Хитойдаги ҳазилдан кейин Алмати полицияси блогер билан профилактик суҳбат ўтказди.
Бироқ орадан маълум вақт ўтгач, у Ўзбекистонда яна шу каби видеоларни жойлаштирди. Алмати шаҳар полиция департаменти блогернинг бу ҳаракати бўйича текширув ўтказаётганини маълум қилди.
“А. исмли фуқаро Ўзбекистон метросида ўз ҳаракатларини видеога олган, йўловчиларга атайлаб қўл теккизган ва бу ёзувни шахсий саҳифаларига жойлаштирди. Унга нисбатан майда безорилик учун маъмурий иш қўзғатилган. Иш қарор қабул қилиш учун судга юборилди. Фуқаро аввал ҳам худди шундай ҳаракатларни содир этган бўлиб, ўша вақтда у билан профилактик суҳбат ўтказилган. Бироқ, у тегишли хулосалар чиқармагани кўриниб турибди”, - деб хабар берди полиция.