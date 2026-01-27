Алматида бир йилда 300 га яқин эгизаклар туғилди
ALMATY. Kazinform — 2025 йилда Алматида аҳолининг сезиларли ўсиши қайд этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
«Фуқаролар учун ҳукумат» давлат корпорациясининг филиали маълумотларига кўра, мегаполисда бир йил давомида 40 846 чақалоқ туғилди. Уларнинг 300 га яқини эгизаклар бўлиб, уч оилада уч эгизаклар туғилди.
Эгизаклар туғилиши бўйича энг кўп ҳолат Алатау туманида қайд этилди, у ерда 62 та эгизак туғилди. Кейинги ўринларда Турксиб тумани — 45 та эгизак ва 1 та уч эгизак, шунингдек, Науризбай тумани — 42 та эгизак ва 1 та уч эгизак.
Бундан ташқари, Медеу туманида 36 та эгизак ва 1 та уч эгизак, Бостандиқ туманида — 33, Авеззов туманида — 30, Алмали туманида — 27, Жетису туманида эса 23 та эгизак туғилди.
Давлат корпорациясида таъкидланишича, ҳозирги кунда бола туғилишини рўйхатга олиш бир неча усулда амалга оширилиши мумкин. Хизматни проактив форматда расмийлаштириш мумкин: бола туғилганидан кейин бир кун ичида онасининг телефон рақамига 1414 қисқа рақамидан табрикловчи SMS-хабарнома ва зарур маълумотларни сўраб хабар юборилади. Шунингдек, бола туғилишини иккинчи даражали банкларнинг мобил иловалари, электрон ҳукумат портали ёки аҳолига хизмат кўрсатиш марказлари орқали рўйхатга олиш мумкин.
Давлат томонидан бола туғилганда бир марталик тўлов ҳам назарда тутилган. Биринчи, иккинчи ва учинчи бола учун 38 ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичлари(БҲМ), тўртинчи ва ундан кейинги болалар учун 63 БҲМ тўланади. Эгизаклар, уч эгизак ёки тўрт эгизак туғилганда, нафақа ҳар бир бола учун алоҳида тўланади.
Эслатиб ўтамиз, Алматида шаҳар кунида уч эгизак дунёга келди.