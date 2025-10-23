08:36, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Алмати ва Варшава ўртасида тўғридан-тўғри рейс 2026 йилда очилади
ASTANA. Kazinform - Польшанинг миллий авиаташувчиси LOT Polish Airlines янги Варшава-Алмати-Варшава йўналишини ишга туширганини эълон қилди. Дастлабки рейс 2026 йил 31 майга белгиланган, деб хабар беради Kazinform.
Алмати халқаро аэропорти маълумотларига кўра, рейслар ёзги мавсумда ҳафтасига тўрт марта (сешанба, пайшанба, шанба ва якшанба), қишки мавсумда эса ҳафтасига уч марта (душанба, чоршанба ва жума кунлари) амалга оширилади.
Парвозлар Варшавадан тахминан 6,5 соат давом этади ва қайтиш йўналишида тахминан бир соат кўпроқ давом этади. Парвозлар Boeing 737 MAX 8 самолётларида амалга оширилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 2026 йил март ойида Алматидан Токиога янги тўғридан-тўғри рейс йўлга қўйилиши ҳақида хабар қилинган эди.