Алмати ва Тошкент ўртасида яна бир тўғридан-тўғри рейс йўлга қўйилди
ALMATY. Kazinform - Ўзбекистоннинг Qanot Sharq авиакомпанияси Тошкент ва Алмати ўртасида тўғридан-тўғри мунтазам рейсларни йўлга қўйди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Алмати халқаро аэропортида илк парвоз тантанали равишда кутиб олинди. Авиация анъаналарига мувофиқ, самолёт сув арки билан кутиб олинди ва биринчи йўловчилар гейтда ширинликлар билан кутиб олинди.
Рейслар ҳафтасига уч марта Airbus A321 neo самолётида — душанба, пайшанба ва шанба кунлари амалга оширилади. Парвоз вақти 1 соат 30 дақиқа.
"Тўғридан-тўғри рейсларнинг йўлга қўйилиши Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги бизнес, туризм ва маданий алоқаларни янада ривожлантиришга, шунингдек, икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади", - деб таъкидлади аэропорт матбуот хизмати.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йил май ойида яна бир Ўзбекистон авиакомпанияси «My Freighter» (Centrum Air) Тошкент ва Алмати ўртасида мунтазам рейсларни йўлга қўйди.