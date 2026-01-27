OZ
    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 502,15 тенге, сотиш — 504,47 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,20 тенге, сотиш — 597,51 тенге;

    — рубль 6,49-6,62 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 500,06 тенге, сотиш — 507,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,03 тенге, сотиш — 600,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,32 тенге, сотиш — 6,62 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 502, 67 тенге, сотиш — 504,77 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,53 тенге, сотиш — 596,52 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 501,79 тенге, 1 евро — 595,07 тенге, 1 рубль — 6,56 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 26 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

