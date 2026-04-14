Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 471,99 тенге, сотиш — 478,96 тенге;
— евро: сотиб олиш — 551,99 тенге, сотиш — 561,97 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,12 тенге, сотиш — 6,42 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,41 тенге, сотиш — 74,20 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 473,79 тенге, сотиш — 476,39 тенге;
— евро: сотиб олиш — 553,20 тенге, сотиш — 558,78 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,13 тенге, сотиш — 6,25 тенге.
— юань: сотиб олиш — 69,24 тенге, сотиш — 72,06 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 13 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан