    09:38, 14 Апрель 2026 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 471,99 тенге, сотиш — 478,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 551,99 тенге, сотиш — 561,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,12 тенге, сотиш — 6,42 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,41 тенге, сотиш — 74,20 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 473,79 тенге, сотиш — 476,39 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 553,20 тенге, сотиш — 558,78 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,13 тенге, сотиш — 6,25 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 69,24 тенге, сотиш — 72,06 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Ляззат Сейданова
