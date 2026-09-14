Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 448,00 тенге, сотиш — 455,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 520,00 тенге, сотиш — 530,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,07 тенге, сотиш — 5,27 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,5 тенге, сотиш — 72,00 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 447,5 тенге, сотиш — 452,5 тенге;
— евро: сотиб олиш — 521 тенге, сотиш — 527,5 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 4,3 тенге, сотиш — 5,4 тенге.
— юань: сотиб олиш — 65 тенге, сотиш — 75 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 11 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берилган эди.