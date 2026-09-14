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    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform \ ИИ

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 448,00 тенге, сотиш — 455,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 520,00 тенге, сотиш — 530,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,07 тенге, сотиш — 5,27 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,5 тенге, сотиш — 72,00 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 447,5 тенге, сотиш — 452,5 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 521 тенге, сотиш — 527,5 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 4,3 тенге, сотиш — 5,4 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 65 тенге, сотиш — 75 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 11 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берилган эди.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф