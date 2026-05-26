Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 468,03 тенге, сотиш — 474,88 тенге;
— евро: сотиб олиш — 544,03 тенге, сотиш — 553,92 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,20 тенге, сотиш — 6,50 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,65 тенге, сотиш — 72,98 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 471,05 тенге, сотиш — 473,16 тенге;
— евро: сотиб олиш — 547,46 тенге, сотиш — 552,34 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,34 тенге, сотиш — 6,46 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,66 тенге, сотиш — 70,23 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков