Алмати цирки ижрочилари Тошкентда бўлиб ўтган «Ипак йўли» фестивалида олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон давлат цирки ижрочилари "Ипак йўли" II Халқаро ёшлар цирк санъати фестивалида иккита нуфузли мукофот - олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform Алмати шаҳар ҳокимиятига таяниб.
Тошкентда ўтказилган ва "Ўзбекцирк" томонидан ташкил этилган кенг кўламли фестивал бутун дунёдан истеъдодли ёш санъаткорларни бирлаштирди, тажриба алмашиш, ўз маҳоратини намойиш этиш ва ижодий алоқаларни мустаҳкамлаш учун майдон яратди.
Зарина Тапалова бошчилигидаги цирк сулоласи вориси Жасмин Алшинбаева ва Авелина Гузей томонидан ижро этилган "Ҳаво шари" жуфтлигининг аренага чиқиши ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Ижрочилар бенуқсон синхронлик, мослашувчанлик ва ҳиссий ижрони намойиш этиб, фестивалнинг олтин мукофотига сазовор бўлдилар.
Алмати цирк артисти Али Салаватов (раҳбари - Равилт Сейдгариев) "Полда шарлар билан жонглёр" чиқиш учун кумуш мукофотга сазовор бўлди. Унинг чиқишлари юқори техникаси, аниқлиги ва драматик ифодалилиги билан ажралиб турди.
Алматилик ижрочиларнинг муваффақияти яна бир бор Қозоғистон цирк мактабининг юқори даражасини тасдиқлади, бу мактаб кўп йиллар давомида халқаро майдонда мамлакатни муносиб тарзда намоён этувчи мутахассисларни тарбиялаб келмоқда.
Фестивалда маданий ҳамкорликни ривожлантириш учун ҳам муҳим воқеа бўлди: Қозоғистон давлат цирки ва Ўзбекистон давлат цирки келгусидаги ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоладилар. Ҳужжат қўшма лойиҳаларни ривожлантириш, артистлар алмашинуви, саҳналаштириш ташаббуслари ва халқаро дастурларда иштирок этишни назарда тутади.
Фестивалдаги ғалабали чиқиш ва меморандумнинг имзоланиши Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ижодий алоқаларни мустаҳкамлашда муҳим қадам бўлди, шунингдек, Алмати цирк мактабининг халқаро майдондаги юқори даражасини яна бир бор тасдиқлади.