Алмати-Тошкент йўналишида Тальго поезди қатнайди
ASTANА. Кazinform — 14 декабрдан бошлаб “Алмати-Тошкент” халқаро йўналишидаги Тальго поезди жадвали кундалик режимга ўтказилади. Бу ҳақда “Йўловчилар ташиш” АЖ матбуот хизмати хабар берди.
Ушбу қарор кунига 400 дан ортиқ йўловчини мунтазам ташиш имконини беради. Йўналиш учун юқори даражадаги қулайликка эга Тальго поездлари ишлаб чиқарилади.
— Кундалик қатнов поездлар ҳаракатининг барқарорлигини таъминлайди ва саёҳатларни режалаштиришни қулайлаштиради. Кундалик қатновнинг жорий этилиши Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлашга, сайёҳлар оқимини кўпайтиришга, шунингдек, икки мамлакат ўртасидаги маданий ва бизнес алоқаларини ривожлантиришга ёрдам беради, — дейилади хабарда.
Яқинлашиб келаётган қиш мавсуми муносабати билан бир қатор йўналишларда поездлар жадвалига қўшимча ўзгартиришлар киритилиши режалаштирилган.
Чипталарни bilet.railways.kz расмий сайтида ва темир йўл станцияларидаги кассалардан сотиб олиш мумкин. Қўшимча маълумотни 1433 бепул рақамига қўнғироқ қилиб олиш мумкин. Поездларнинг аниқ келиш ва жўнаш вақтлари ҳақидаги маълумотни https://tablo-railways.kz/ru/ онлайн доскасида топиш мумкин.
Эслатиб ўтамиз, йил охирига қадар Қозоғистонда Stadler поездлари қатнай бошлайди.