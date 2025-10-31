Қозоғистонда йил охирига қадар Stadler поездлари ишга туширилади
ASTANА. Кazinform – “Stadler Қозоғистонн” компанияси тижорат директори Сергей Леонтьев янги йўловчи вагонларининг хусусиятлари ҳақида гапирди. Ушбу вагонлар йил охирига қадар ишга туширилиши режалаштирилган, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, компания Қозоғистонга 2022 йилда сотиб олинган заводни модернизация қилиш лойиҳаси билан инвестиция киритишни бошлади.
– Аввало, биз заводни Швейцария ишлаб чиқарувчиси технологиясига мувофиқ қайта қуришимиз керак эди. Ҳозирда йўловчи вагонларини ишлаб чиқаришнинг тўлиқ цикли ишга туширилди, биринчи вагонлар синовдан ўтказилмоқда ва йил охирига қадар улар рельсларга қўйилади. Йил охирига қадар тахминан учта поезд етказиб берилишини кутмоқдамиз. Вагонлар сонини операторнинг ўзи белгилайди, - деди Сергей Леонтьев глобал инвестициялар бўйича KGIR-2025 давра суҳбати кулуарида.
У янги вагонлар нафақат Қозоғистон учун, балки глобал миқёсда ҳам ноёб бўлишини таъкидлади.
– Чунки бу энг катта вагонлар ва шунга мос равишда уларда энг кенг купелар ва юклар учун жойлар бўлади. Ҳатто Қозоғистон учун жуда махсус ҳарорат режими мавжуд. Stadler ўз вагонларини -50 даража ҳароратга эга Норвегияга ва +45 даража ҳароратга Жазойирга етказиб берди. Қозоғистонда эса биз бу икки режимни бирлаштирдик: -50 дан +45 даражагача. Бизнинг вагонларимиз мамлакатнинг исталган қисмида 48 соат давомида ортиқча ишлай олади, – деди Сергей Леонтьев.
Янги поездлар Астана - Алмати, Астана - Чимкент, Астана - Семей ва Астана - Атирау йўналишларида қатнайди.