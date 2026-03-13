Алмати шаҳрида 2026 йилда экиладиган дарахт ва буталар сони ошди
ALMATY. Кazinform — Алмати шаҳрида яшил қопламани кўпайтириш ишлари тез орада бошланади.
Алмати ҳокимлиги маълумотларига кўра, ўтган йили мегаполисда 370 мингга яқин бута ва 5 мингдан ортиқ дарахт кўчатлари экилган. Бу йил уларнинг сони сезиларли даражада ошади.
2026 йилги режага кўра, 500 000 бута ва 7200 та дарахт кўчатларини экиш керак. Бундан ташқари, кесилган дарахтлар ўрнига 40 минг кўчат экиш режалаштирилган. Бу баҳорда 7200 та дарахт кўчатларидан 3744 таси экилади.
— Кўчатлар шаҳарга етказиб берилди ва тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда. Об-ҳаво қулай бўлганда, экиш босқичма-босқич амалга оширилади. Бунинг ёрдамида ёзда дарахтлар соя ҳосил қилади, чанг-тўзон камаяди ва кўчалар ва ҳовлилар аҳоли учун қулайроқ бўлади, — деб тушунтирди ҳокимлик.
Шаҳарнинг асосий магистрал кўчалари ва жамоат жойларида кўкаламзорлаштириш ишлари олиб борилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 2030 йилда Алмати шаҳрида ҳар бир аҳолига 15 квадрат метр яшил қоплама тўғри келади. Шу мақсадда 2026-2030 йиллар учун янги 5 йиллик дендрологик режа ишлаб чиқилмоқда.