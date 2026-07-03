Алмати Қозоғистонда электромобиллар сони бўйича етакчиликни сақлаб қолмоқда
ALMATY. Kazinform - 2026 йил 1 июнь ҳолатига кўра, Қозоғистонда 24 634 та енгил электромобиль рўйхатдан ўтган. Сўнгги 12 ой ичида уларнинг сони 55,6 фоизга ошди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Миллий статистика бюроси маълумотларига таяниб.
Бир йил аввал мамлакатда 15 835 та электромобиль мавжуд эди.
Электромобилларнинг энг катта қисми Алмати шаҳри ҳиссасига тўғри келади. Мамлакатда рўйхатдан ўтган барча электромобилларнинг 62 фоизи айнан шу шаҳарда жамланган. Ҳозирда Алматида 15 280 та электромобиль мавжуд. Кейинги ўринларни Астана шаҳри (2 885 та) ва Алмати вилояти (1 589 та) эгаллаб турибди.
Электромобиллар Қозоғистоннинг барча ҳудудларида мавжуд бўлса-да, уларнинг тақсимланиши бир хил эмас. Энг паст кўрсаткичлар Абай вилоятида — 78 та ва Улитау вилоятида — 41 та электромобиль сифатида қайд этилган.