Алмати дунёдаги энг яхши гастрономик йўналишлар рўйхатига киритилди
ASTANA. Kazinform – Алмати шаҳри Американинг Eater нашри томонидан эълон қилинган «Where to Eat 2026» гастрономик йўналишлар рейтингига киритилди, деб хабар беради Алмати шаҳар маъмурияти.
Дунё бўйлаб гастрономик саёҳат ихлосмандлари учун йиллик рейтингда Алмати Марказий Осиёдаги асосий гастрономик марказлардан бири деб топилган.
Нашр муаллифларининг фикрига кўра, шаҳар қозоқ миллий ошпазлик анъаналарини турли халқлар ошхонаси билан уйғунлаштиради ва замонавий гастрономия миллий таомлар билан бирга жадал ривожланмоқда.
"Алмати Марказий Осиёдаги асосий гастрономик марказлардан бирига айланди. Бу ерда миллий ошпазлик анъаналари ва дунёнинг турли ошхоналари бирлашиб, ноёб гастрономик маданиятни яратди", - деб ёзади Eater.
Нашрда шунингдек, Алматида ўтказилган биринчи Almaty Food Fest гастрономик фестивали, шаҳарнинг биринчи гастрономик қўлланмасининг нашр этилиши ва ноёб чой ичиш маданияти ҳам таъкидланган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, гастрономия соҳасидаги энг нуфузли халқаро нашрлардан бири ҳисобланган Eater рейтингига киритилиши Алматининг сайёҳлик жозибадорлигини оширади ва шаҳарнинг минтақадаги етакчи гастрономик марказ сифатидаги мақомини мустаҳкамлайди.