Алмати бу йил тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга 50 миллиард тенге сарфлади
ALMATY. Kazinform — Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда Алмати ҳокими Дархан Сатибалди кичик ва ўрта бизнеснинг ҳиссаси ҳақида гапирди.
Мегаполис раҳбарининг сўзларига кўра, шаҳарнинг меҳнатга лаёқатли аҳолисининг қарийб 90%, яъни 1 миллиондан ортиқ киши кичик ва ўрта бизнес соҳасида банд.
“Кичик ва ўрта бизнес Алмати иқтисодиётининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолмоқда. Ушбу сектор ялпи минтақавий маҳсулотнинг қарийб 60 фоизини ва маҳаллий бюджетга тушумларнинг катта қисмини таъминлайди. Фаолият кўрсатаётган кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони 9,4 фоизга ўсиб, 387 мингтага етди. Ишлаб чиқариш ҳажми эса 2025 йилнинг биринчи ярмида 21 фоизга ўсиб, 13,2 триллион тенгега етди”, — деди Алмати шаҳар ҳокими.
Бундан ташқари, Дархан Сатибалди 2025 йилда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва уни янада ривожлантириш учун бюджетдан 50,8 миллиард тенге ажратилганини таъкидлади. Жами 1 мингдан ортиқ лойиҳа қўллаб-қувватланди.