Алкмар шаҳрида батут гимнастикаси бўйича Жаҳон кубогининг иккинчи босқичи бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – Алкмарда бўлиб ўтадиган батут гимнастикаси бўйича Жаҳон кубогининг иккинчи босқичида Қозоғистон терма жамоасидан 3 нафар спортчи иштирок этади.
Хусусан, ушбу мусобақада терма жамоани Роман Барков, Никита Тумаков ва Ерлан Тасмағамбетов ҳимоя қилади.
Жаҳон кубоги босқичи 12-13 март кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Жаҳон кубогининг биринчи босқичида Роман Барков саккизинчи ўринни эгаллади.
Синхрон сакраш дастурида Роман Барков ва Ерлан Тасмағамбетов бешинчи ўринни эгалладилар.
Аввалроқ, батут гимнастикаси бўйича Жаҳон кубогида Қозоғистон эркаклар терма жамоаси кучли ўнликка киргани ҳақида хабар берган эдик.