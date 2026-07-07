Александр Винокуровнинг формаси Лозаннадаги Халқаро Олимпия музейига совға қилинди
ASTANА. Кazinform — Олимпия чемпиони Александр Винокуровнинг спорт кийими илк бор Лозаннадаги Халқаро Олимпия музейи коллекциясига қўшилди, деб хабар беради Кazinformмнинг Женевадаги мухбири.
Александр Винокуровнинг формаси музейнинг доимий коллекциясининг бир қисмига айланади, унда Олимпия ўйинлари тарихи ва бутун дунёдан келган спортчиларнинг ютуқларига бағишланган экспонатлар сақланади.
Тадбир Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти томонидан ташкил этилган "Кўприклар қуриш: инновация ва ижодкорлик — келажак жамиятларининг ҳаракатлантирувчи кучи" мавзусидаги норасмий вазирлар сиёсий мулоқоти доирасида бўлиб ўтди. Иштирокчилар спорт, инновация, ижодкорлик ва халқаро ҳамкорликнинг мамлакатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш, инсон салоҳиятини очиш ва келажак авлодлар учун янги имкониятлар яратишдаги ролини муҳокама қилишди.
Тадбирда Қозоғистонни Адлия вазири Ерлан Сарсембаев, Қозоғистоннинг Жаҳон савдо ташкилоти ва халқаро иқтисодий ташкилотлардаги доимий вакили Қайрат Тўребаев, шунингдек, Олимпия чемпиони Александр Винокуров тақдим этди.
Олимпия чемпиони спорт инсонга ўз имкониятларидан ташқарига чиқишни ўргатишини ва ғалаба ҳеч қачон бир кишининг саъй-ҳаракатлари натижаси эмаслигини айтди. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир муваффақият ортида жамоа, билим, технология, меҳнат ва ишонч туради. Шунингдек, у Қозоғистон инсон салоҳияти, билим ва инновацияларни ривожлантиришга устувор аҳамият беришини таъкидлади.
Қозоғистоннинг Жаҳон савдо ташкилотидаги доимий ваколатхонасининг маълумотларига кўра, Олимпия чемпионининг спорт формасининг Халқаро Олимпия музейи коллекциясига киритилиши мамлакат спорти учун муҳим воқеа бўлди. Вакиллик бу қадам қозоғистонлик спортчиларнинг ютуқлари ва уларнинг жаҳон Олимпия ҳаракати тарихига қўшган ҳиссасининг халқаро миқёсда тан олинишини намойиш этишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Александр Винокуров ва Adam Қозоғистоннинг эзгу ният элчилари бўлишди.