Александр Шевченко Қозоғистон - Корея теннис учрашувини бошлаб беради
ASTANА. Кazinform — Чхунчхон шаҳрида Дэвис кубоги I гуруҳи плей-офф босқичидан ўрин олган Қозоғистон ва Корея ўртасидаги ўйинга қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.
Жума куни Александр Шевченко мусобақани бошлаб беради. У Чон Хенга қарши ўйнайди.
Кейин Александр Бублик Квон Сун Вуга қарши ўз маҳоратини намойиш этади.
13 сентябрь куни Бейбит Жуқаев - Тимофей Скатов жуфтлиги ам Чжи Сун — Пак Уй Сун билан учрашади. Кейин Александр Шевченко – Чон Хен, Александр Бублик - Квон Су Вон учрашувлари режалаштирилган.
Учрашувлар Songam Sport Townнинг хард кортида бўлиб ўтади.
Дэвис кубоги саралаш баҳслари тўртта яккалик ва битта жуфтлик баҳсларидан иборат. Учрашувлар уч сетлик форматда ўтказилади. Регламентга кўра, ҳар бир жамоа сардори ўйинчини мусобақа бошланишига камида бир соат қолганда алмаштириши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Хитойдаги турнирнинг чорак финалига йўл олди.