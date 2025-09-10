20:37, 10 Сентябрь 2025 | GMT +5
Жибек Қуламбаева Хитойдаги турнирнинг чорак финалига йўл олди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева жуфтлик баҳсларида Хучжоу (Хитой) челленжер турнирининг чорак финалга йўл олди.
Қуламбаева словениялик Вероника Эрьявецпен билан бирга илк учрашувини гонконглик Юдис Чонг ва тайбэйлик Ен-Шуо Лянга қарши ўтказди.
Қийин биринчи сетда Қозоғистон-Словения жуфтлиги ирода кўрсатди - 7:6 (7:4). Иккинчи сет 6:4 ҳисобида якунланди.
Бир соату 38 дақиқа давом этган ўйинда Қуламбаева ва Эрьявец 10 та брейк-пойнтнинг тўрттасини, жумладан, 2 та эйсни қўллашди.
Жибек Қуламбаева ва Вероника Эрьявец ярим финалга чиқиш учун ҳиндистонлик Рия Бхатия ва франциялик Кароль Монне билан куч синашади.