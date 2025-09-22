Александр Шевченко Хитойдаги турнирнинг ярим финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 96-ракеткаси Александр Шевченко Чэнду (Хитой) АТР 250 турнирининг ярим финалига йўл олди.
Чорак финалда қозоғистонлик теннисчи АТР рейтингида 168-ўринни эгаллаб турган япониялик Таро Дэниелга қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Биринчи сетда қозоғистонлик теннисчи тай-брейкда матонат кўрсатди - 7:6 (7:2). Иккинчисида Дэниел ўзини қўлга олди - 6:3. Учинчи, ҳал қилувчи сетда Шевченко ғалабани илиб кетди – 6:2.
Икки соат 5 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда А.Шевченко 7 та эйс билан бирга 6 та брейк-пойнтнинг 2 тасини қўлга киритди. Япониялик спортчи 9 та йс, 1 брейк (4 та брейк) билан ажралиб турди.
Александр Шевченко финалда дунё рейтингида 9-ўринни эгаллаб турган ва ушбу турнирнинг 1-ракеткаси италиялик Лоренцо Музетти билан куч синашади. У чорак финалда рейтингда 114-ўринни эгаллаб турган грузиялик Николоз Басилашвилини 6:3, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди.