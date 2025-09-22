OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:10, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Александр Шевченко Хитойдаги турнирнинг ярим финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 96-ракеткаси Александр Шевченко Чэнду (Хитой) АТР 250 турнирининг ярим финалига йўл олди.

    Шевченко
    Фото: Sports.kz

    Чорак финалда қозоғистонлик теннисчи АТР рейтингида 168-ўринни эгаллаб турган япониялик Таро Дэниелга қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Биринчи сетда қозоғистонлик теннисчи тай-брейкда матонат кўрсатди - 7:6 (7:2). Иккинчисида Дэниел ўзини қўлга олди - 6:3. Учинчи, ҳал қилувчи сетда Шевченко ғалабани илиб кетди – 6:2.

    Икки соат 5 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда А.Шевченко 7 та эйс билан бирга 6 та брейк-пойнтнинг 2 тасини қўлга киритди. Япониялик спортчи 9 та йс, 1 брейк (4 та брейк) билан ажралиб турди.

    Александр Шевченко финалда дунё рейтингида 9-ўринни эгаллаб турган ва ушбу турнирнинг 1-ракеткаси италиялик Лоренцо Музетти билан куч синашади. У чорак финалда рейтингда 114-ўринни эгаллаб турган грузиялик Николоз Басилашвилини 6:3, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди.

    Теглар:
    Теннис Александр Шевченко Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!