    10:38, 13 Февраль 2026 | GMT +5

    Александр Бублик илк бор Роттердам турнирининг чорак финалига йўл олди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик Роттердамда (Нидерландия) бўлиб ўтаётган APT 500 турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Александр Бублик
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Турнирнинг 3-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи иккинчи раундда дунё рейтингида 82-ўринда турган германиялик Ян-Леннард Штруффга қарши тўқнаш келди.

    Биринчи ўйинда тай-брейкда Бублик қизғин ўйнади — 7:6 (7:2).

    Иккинчи ўйинда Шруфф ўзини қўлга олди — 6:4.

    Учинчи, ҳал қилувчи сет А. Бублик фойдасига ҳал бўлди — 6:3.

    Икки соат 6 дақиқа давом этган ўйинда Бублик 13 та эйсни амалга оширди ва 11 та брейк-пойнтдан атиги иккитасини қўлга киритди. Штруфф 9 та эйс ва 2 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Шундай қилиб, А. Бублик спорт фаолиятида биринчи марта Роттердамда чорак финалга чиқди. Бунгача у биринчи раунддан нарига ўта олмаган эди. Энди у ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 37-ракеткаси испаниялик Хауме Мунар билан рақобатлашади.

    Ляззат Сейданова
