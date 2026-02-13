Александр Бублик илк бор Роттердам турнирининг чорак финалига йўл олди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик Роттердамда (Нидерландия) бўлиб ўтаётган APT 500 турнирининг чорак финалига йўл олди.
Турнирнинг 3-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи иккинчи раундда дунё рейтингида 82-ўринда турган германиялик Ян-Леннард Штруффга қарши тўқнаш келди.
Биринчи ўйинда тай-брейкда Бублик қизғин ўйнади — 7:6 (7:2).
Иккинчи ўйинда Шруфф ўзини қўлга олди — 6:4.
Учинчи, ҳал қилувчи сет А. Бублик фойдасига ҳал бўлди — 6:3.
Икки соат 6 дақиқа давом этган ўйинда Бублик 13 та эйсни амалга оширди ва 11 та брейк-пойнтдан атиги иккитасини қўлга киритди. Штруфф 9 та эйс ва 2 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Шундай қилиб, А. Бублик спорт фаолиятида биринчи марта Роттердамда чорак финалга чиқди. Бунгача у биринчи раунддан нарига ўта олмаган эди. Энди у ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 37-ракеткаси испаниялик Хауме Мунар билан рақобатлашади.