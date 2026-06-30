Ақжан — «Покиза руҳ» — Буюк даштнинг бренди
ASTANA. Kazinform - Астанада янги маданий тимсол пайдо бўлди — ноёб изабелла тусли бия Ақжан. У соф қонли ахалтеке отлари Ғанатли ва Табисдан туғилган ва Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг севимли отидир. Унинг ёрқин жуни ва олижаноб қиёфаси ижтимоий тармоқлар ҳамда хорижий журналларда кенг муҳокама қилинмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Нур ва кенглик фарзанди
Асрлар нафасини эслаб турган Буюк дала сукунатида у дунёга келади — Ақжан, яъни «Покиза руҳ», нур ва кенглик фарзанди. Ер осмон билан туташган, шамол кўчманчилар тарихини элтадиган уфқ бағрида унинг ҳаёт йўли бошланади. Бу маконда чегаралар йўқ — фақат ҳаракатда мужассам эркинлик ва табиатнинг ўзи яратган куч бор.
Ақжан ноёб изабелла тусига мансуб. Ахалтеке отлари орасида бундай тусдагилар атиги 3 фоизни ташкил этади. У 2025 йил 30 мартда Астанада туғилган. Унинг жуни ўзига хос оптик хусусиятга эга: жуда нозик толалари нурни синдириб, атласдек, деярли ерда учрамайдиган ялтироқ жилони ҳосил қилади. Дала маданиятида изабелла тусли тулпор ҳамиша эзгу аломат, омад ва фаровонлик элчиси сифатида қадрланган. Бу бежиз эмас, чунки бундай тус ҳатто ахалтеке отлари орасида ҳам жуда кам учрайди.
Бир қарашда - бу элита отчилик оламига оид гўзал эртакдек туюлади. Бироқ диққат билан назар ташланса, Ақжан тимсолида замонавий Қозоғистон эстетикаси, масъулиятнинг янги қадриятлари ҳамда «покиза руҳ» ғоясига — инсоннинг, мамлакатнинг ва замоннинг поклигига бўлган эҳтиром ажойиб тарзда мужассамлашганини англаш мумкин.
Ақжан тобора Астананинг танилган тимсолига айланмоқда. Унинг тимсолида ўтмиш афсоналари ва бугунги қадриятлар уйғунлашган. Замонавий пойтахт жадал ривожланаётган бир пайтда бу образ ҳақиқий мегаполис қудрати нафақат меъморий ютуқлар ва иқтисодий ўсишда, балки унинг аҳолисини бирлаштирувчи маънавий қадриятларда ҳам намоён бўлишини эслатиб туради.
«Пойтахтимиз учун ўзига хослик нафақат машҳур бинолар атрофида, балки одамлар ҳиссий жиҳатдан ўзини боғлайдиган тарихлар, анъаналар ва тимсоллар атрофида ҳам шаклланиши муҳим. Ана шундай рамзлар шаҳарни янада инсоний қилади ва унга мансублик туйғусини мустаҳкамлайди. Оқибатда кучли шаҳар ўзига хослиги жисмоний муҳит маданият ва кундалик ҳаёт билан уйғунлашган жойда вужудга келади», — дейди урбанист Адия Қарсибек.
Мутахассис фикрича, жаҳон амалиётида турли қаҳрамонлар ёки тимсоллар шаҳарларнинг расмий бўлмаган рамзига айланган кўплаб мисоллар мавжуд. Уларни бирлаштириб турадиган жиҳат шундаки, бундай тимсолларни сунъий равишда, «юқоридан пастга» тамойили асосида яратиб бўлмайди. Улар фақат шаҳар аҳолиси уларни шаҳар маданиятининг ажралмас қисми сифатида қабул қилгандагина ҳақиқий рамзга айланади.
Ноёб маданий ҳодиса
Бугунги кунда астаналик Ақжан ноёб маданий ҳодиса сифатида қабул қилинмоқда, бироқ у одамларга яқин ва тушунарли образдир. Ижтимоий тармоқларда қозоғистонликлар унинг суратлари ва фикрлари билан ўртоқлашмоқда, бу эса мазкур тимсол билан бўлган ҳиссий боғлиқликни янада мустаҳкамлайди. Шаҳарликлар учун у «ўзининг» рамзига — ишонч ва бирдамлик белгисига, жамият интилишлари ҳамда уйғунликка бўлган интилишни акс эттирувчи тимсолга айланмоқда.
Ақжан — бу Буюк даштнинг осмон тулпоригина эмас. У — замонавий Қозоғистоннинг метафораси бўлиб, унда фуқаролик масъулияти ва маънавий мезонлар шаҳар ўзига хослиги ҳамда миллий ўзликни англашни шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Агар Қозоғистонга lifestyle нуқтаи назаридан қаралса, Ақжан — «Покиза руҳ» номи янги даврнинг шиори каби янграйди. Бу шундай даврки, унда ҳақиқий бойлик — кундалик ҳаётда ҳалол, экологик онгли ва масъулиятли бўлиб қолиш қобилиятидир.
Кўприклар геометрияси, ойнаванд фасадлари ҳамда шаҳар уфқи билан чексиз дала ўртасидаги кескин уйғунлиги билан янги Астана визуал жиҳатдан Ақжан тимсолига ҳамоҳангдир. Бу ерда ҳар бир тафсилот ўз ўрнида бўлиши муҳим: йўлак плиткалари тузилиши, кичик меъморий шакллар дизайни, ёритиш сифати. Идеалда шаҳар ҳар куни унинг ўзи учун меҳр билан парвариш қилинаётгандек кўриниши лозим.
Бундай манзарада ахлат ташламаслик, яшил ҳудудларни асраш, умумий маконга ҳурмат билан муносабатда бўлиш оддий «фуқаролик бурчи» эмас, балки шахсий турмуш услубининг бир қисмига айланади. Буни бир марта англаган инсон учун аввалги одатларга қайтиш қийин бўлади.
«Урбанистика шаҳарни нафақат бинолар ва кўчалар мажмуаси, балки маънолар макони сифатида ҳам кўради. Одамлар ўзлари яшаётган жой қандай қадриятларни акс эттиришини англаши муҳим. Тимсоллар ана шу қадриятларни етказишга ёрдам беради, ҳамжиҳатлик туйғусини шакллантиради ва жамоавий хотиранинг бир қисмига айланади. Шаҳар ҳақиқатан ҳам нафақат гўзал бинолари, балки хотиралар, анъаналар, маҳаллий ҳикоялар, тимсоллар ва афсоналар туфайли севимли масканга айланади», — дейди Адия Қарсибек.
Урбанист таъкидлаганидек, айнан шунинг учун маданий ва ҳиссий тимсоллар меъморий ечимлардан кам аҳамиятга эга эмас. Улар одамларга яшаб турган жойи билан руҳий боғлиқликни ҳис қилишга ёрдам беради, шаҳарни янада жонли қилади ва уни фақат шаҳарсозлик қарорлари орқали яратиб бўлмайдиган ўзига хос муҳитни шакллантиради.
Эркинлик ҳақидаги ҳикоя
Дала чавандозининг анъанавий тимсоли доимо эркинлик ҳақидаги ҳикоядир. Бироқ бугун эркинлик энди «истаганимни қиламан» дегани эмас, балки тобора кўпроқ «танловим учун масъулиятни ўз зиммамга оламан» деган маънони англатмоқда. «Инсон — От» жуфтлигида замонавий шериклик модели намоён бўлади. Чавандоз қачон кўпроқ эркинлик бериш, қачон эса йўналишни мулойимлик билан тўғрилаш кераклигини ҳис қилади.
От эса, ўз навбатида, ишонади, бироқ ўзлигини йўқотмайди: унинг ўз табиати, ўз иродаси ва ўз гўзаллиги бор. Фуқаролар билан шаҳар, инсонлар билан давлат ўртасидаги муносабатлар ҳам худди шундай шаклланади. Ҳамма шерик бўлишни истайди. Бугунги сиёсат ва жамиятдаги энг долзарб йўналишлардан бири ҳам айнан шудир.
Агар Қозоғистонни глобал мулоқотини янгилаётган бренд сифатида тасаввур қилсак, Ақжан тимсоли бу жараённинг асосий визуал таянчларидан бирига айланади. Чунки у бир нечта муҳим маъноларни ўзида мужассам этган: дала илдизлари ва анъаналарига ҳурмат, замонавий эстетика ва минимализм, шунингдек поклик ва ғамхўрлик қадрияти — инсоннинг ўзига, атроф-муҳитга ва ён-атрофидаги инсонларга бўлган муносабати.
Балки бир неча йилдан кейин айнан шундай тимсоллар бугунги Қозоғистоннинг визуал қиёфасини белгилаб берар — адолатли, покиза, саранжом, масъулиятли ва ижобий бўлишни танлаган мамлакат сифатида.
Замонавий шаҳарлар ва бутун жамият жадал ривожланаётган шароитда бу тимсол алоҳида аҳамият касб этади. У ҳақиқий мегаполис қудрати нафақат меъморий ютуқлар ва иқтисодий ўсишда, балки унинг аҳолиси муштарак деб билган маънавий қадриятларда ҳам намоён бўлишини эслатиб туради.
Ақжан — бу нафақат Буюк даштининг осмон тулпори, балки замонавий қозоғистонликларга эзгу ниятлар поклиги, қонунийлик ва жамоат маконига ҳурматнинг аҳамиятини англашга ёрдам берадиган маданий ҳодисадир.
Изабелла тусли гўзал ахалтеке отининг ёрқин тимсоли ўтмиш афсоналари билан келажак ютуқларини боғловчи тирик кўприкдир. У дала маданий кодини — нафосат, қудрат ва мукаммалликни ўзида мужассам этган. Ер юзида ахалтеке отлари чопиб юрар экан, халқнинг руҳи ҳамиша покиза ва шиддатли бўлиб қолади, мамлакатнинг илдизлари ва эзгу интилишларини ўзида акс эттиради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ "Ақжан – Буюк даштнинг маданий феномени" номли мақола чоп этган эдик.