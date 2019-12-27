16:47, 27 Декабр 2019 | GMT +6
Ақтўбе вилоятида йўллар очилди
AQTÓBE. Kazinform – Об-ҳаво яхшиланиши сабабли Ақтўбе вилоятида йўллар очилмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири вилоят фавқулодда вазиятлар департаментига ҳавола қилиб.
«27 декабрь куни «Қазавтожол» компанияси маълумотларига кўра, Ақтўбе вилояти ҳудудида йўллардаги транспорт ҳаракатига қўйилган чекловлар олиб ташланди.
Хусусан, республика аҳамиятига эга «Ақтўбе-Атирау-Астрахань» (243-330 км), «Самара-Чимкент» (773-965 км), «Ақтўбе-Атирау-Астрахань» (11-92 км), «Қандиағаш-Емби-Шалкар-Ирғиз» (0-257 км), «Ақтўбе-Мартўк-Оренбург» (14-99 км) ва Шимолий айланма йўл очилди», - дея маълум қилди ФВД матбуот хизмати ходими Сабина Серикова.
Муаллиф: Самал Ендибаева