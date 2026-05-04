АҚШнинг янги божхона тарифлари бутун Европага зарба бўлди — Мерц
ASTANА. Кazinform — Германия канцлери Фридрих Мерц АҚШ президенти Дональд Трампнинг Европа Иттифоқидан импорт қилинадиган автомобилларга божхона тарифларини жорий этиш тўғрисидаги қарори бутун Европага зарба бўлди, деб ҳисоблайди. Бу ҳақда ТАСС агентлиги хабар берди.
Мерц АҚШнинг янги импорт тарифларини Германияга қаратилган чора сифатида кўрмаслигини таъкидлади. "У бутун Европага зарба бермоқчи",— деди Германия канцлери ARD телеканалига берган интервьюсида.
У шунингдек, АҚШ президенти Дональд Трамп Европа Иттифоқи 2025 йил август ойида келишилган АҚШ билан савдо шартномасини ҳали тўлиқ амалга оширмаганидан бироз хафа бўлганини айтди. Ушбу ҳужжатга қаршилик Европа Парламентида ҳам давом этмоқда.
Германия ҳукумати раҳбари шунингдек, Трампнинг Европа томонининг доимий янги талабларига нисбатан сабр-тоқати тугаб бораётгани ҳақида огоҳлантирди.
— Америкаликлар ҳамма нарсани тайёрлаб қўйишди, европаликлар эса тайёр эмас эди. Шунинг учун мен имкон қадар тезроқ келишувга эришишимизни истайман, — деди Мерц.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ Европа Иттифоқи фуқароларининг биометрик маълумотларига киришни талаб қилмоқда.