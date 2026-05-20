АҚШнинг марказий қисмида 50 млн одам торнадо хавфи остида қолмоқда
ASTANA. Kazinform - АҚШнинг марказий қисмида вайронкор довуллар кучайиб, миллионлаб одамларни хавф остида қолдирган.
Бу ҳақда агентликнинг Вашингтондаги мухбири хабар берди.
Буюк текисликлар ҳудудида кузатилган кучли довуллар торнадо, дўл, кучли шамол ва сув тошқинларини келтириб чиқармоқда.
Миллий об-ҳаво хизмати Канзас марказидан Миссури шимоли-ғарбий ва Небраска жануби-ғарбий қисмигача хавф даражасини 5 баллдан 4 баллгача кўтарди.
Мутахассислар маълумотига кўра, бундай юқори даражадаги огоҳлантириш йилига тахминан 14 кунгина эълон қилинади.
Оклахомадан Айовагача бўлган аҳолига торнадо хавфи ҳақида огоҳлантирилди. Хавфли зонага Канзас-Сити, Омаха, Линкольн ва Де-Мойн шаҳарлари ҳам киради.
ABC News маълумотларига кўра, Қўшма Штатларнинг марказий қисмида тахминан 50 миллион киши вайронкор торнадо хавфи бўлган зонада яшайди. Ҳозирча қурбонлар ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.
WSVN маълумотларига кўра, якшанба куни довуллардан кейин минтақада тахминан 20 та торнадо қайд этилган.
Небраска, Канзас, Жанубий Дакота ва Айованинг шимоли-ғарбий қисмида соатига 112 километрдан ортиқ кучли дўл ва шамол эсгани ҳақида хабар берилган.
Кучли ёмғир туфайли сув тошқини хавфи ҳам ошди.
Небрасканинг жануби-шарқидан Канзаснинг шарқий қисмигача, шунингдек, Миссурининг ғарбий ва марказий қисми учун огоҳлантириш эълон қилинди. Ушбу ҳудудларда сув тошқини хавфи 4 баллдан 3 баллгача баҳоланмоқда.
Синоптиклар сешанба куни Техасдан Вермонтгача бўлган ҳудудда кучли довуллар хавфи сақланиб қолишини башорат қилмоқда.