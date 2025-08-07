OZ
    11:08, 07 Август 2025

    АҚШнинг ЕИ алкоголь маҳсулотларига божлари туфайли 25 000 иш ўрни хавф остида

    ASTANА. Кazinform — АҚШнинг Европа Иттифоқи (ЕИ) маҳсулотларига 15 фоизлик импорт божини жорий этиши спиртли ичимликлар савдосини 2 миллиард долларгача қисқартириши ва 25 минг иш ўрнига хавф туғдириши мумкин, деб деб хабар беради Report.

    ичимликлар
    Фото: Pixabay.com

    Бу маълумотлар Toasts Not Tariffs коалициясининг АҚШ президенти Дональд Трампга йўллаган мактубида келтирилган. Коалицияга 57 та саноат уюшмалари киради.

    Мактубни Diageo ва Pernod Ricard каби йирик Европа ишлаб чиқарувчилари вакиллари, шунингдек, Америка вино ва виски ишлаб чиқарувчилари, шиша идишлар, чакана савдо ва ресторан саноати вакиллари имзоладилар.

    Коалиция адолатли ва ўзаро манфаатли савдони ва барча америкалик ишчилар, компаниялар ва истеъмолчиларга фойда келтирадиган битимни тезроқ тузишга чақиради. Мактубда таъкидланишича, бу қарор айниқса байрам мавсуми арафасида – октябрь, ноябрь ва декабрь ойларида оғир кечади.

    Соҳа мутахассисларининг фикрига кўра:

    • Янги бож жорий иқтисодий қийинчиликларни янада кучайтириб, ресторанларда нархларнинг ошишига олиб келади;
    • Спиртли ичимликларга бўлган талаб аллақачон пасаймоқда - турмуш даражасининг ошиши ва соғлом турмуш тарзига қизиқишнинг ортиши таъсир қилади;
    • Шароб ўз мавқеини йўқотиб, кучли алкоголь тоифаси билан алмаштирилмоқда, бу эса, ўз навбатида, алкоголсиз муқобилларга йўл очди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ЕИ АҚШнинг янги бож солиғидан озод бўлиш умидида эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
