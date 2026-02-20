OZ
    11:39, 20 Февраль 2026 | GMT +5

    АҚШнинг БМТга қарзи: 160 миллион доллар қайтарилди

    ASTANA. Kazinform — АҚШ Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бюджетига тахминан 160 миллион доллар ўтказиб, ушбу ташкилот олдидаги қарзини қисман қайтарди. Бу ҳақда БМТ Бош котиби вакили Стефан Дюжаррик Associated Press (AP) агентлигига берган суҳбатида маълум қилди, деб хабар беради Report.

    Фото: Pixabay

    Унинг сўзларига кўра, тўлов ўтган ҳафта амалга оширилган ва БМТнинг одатий операцион бюджетига ўтказилган.

    Эслатиб ўтамиз, февраль ойи бошига келиб Вашингтоннинг БМТга умумий қарзи тахминан 2,19 миллиард долларни ташкил этган, бу барча аъзо давлатлар қарзининг 95 фоизини ташкил этади. Бундан ташқари, АҚШ тинчликпарварлик операциялари учун 2,4 миллиард доллар ва трибунал бюджети учун яна 43 миллион доллар қарздор эди.

    Январь ойи охирида БМТ Бош котиби Антониу Гутерреш БМТнинг молиявий қоидалари қайта кўриб чиқилмаса ёки барча 193 аъзо давлат бадал тўламаса, яқин орада инқироз хавфи мавжудлигини айтган эди.

