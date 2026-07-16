Ақшда Трамп имзоси туширилган янги 100 долларлик банкнота ва эсдалик тангаси тақдим этилди
ASTANA. Kazinform — АҚШ Молия вазирлиги президент Дональд Трамп имзоси туширилган янги 100 долларлик банкнотани ҳамда унинг тасвири акс этган эсдалик бир долларлик тангани тақдим этди. Мазкур чиқарилиш АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан тайёрланди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Вашингтондаги махсус мухбири Breitbart нашрига таяниб.
Янги қоғоз пулда Дональд Трампнинг имзоси Молия вазири Скотт Бессентнинг имзоси билан ёнма-ён жойлаштирилади.
Вазирнинг айтишича, бу - амалдаги Америка қоғоз пулларида илк бор амалдаги президентнинг имзоси қўйилаётган ҳолатдир.
Скотт Бессентнинг маълум қилишича, АҚШ қонунчилиги муомаладаги пулларда тирик инсоннинг тасвиридан фойдаланишни тақиқлайди. Бироқ бу талаб эсдалик тангаларига татбиқ этилмайди. Шунинг учун Трамп тасвири туширилган бир долларлик танга фақат коллекция учун чиқарилади ва кундалик муомалага киритилмайди.
Вазир янги банкнотлар дизайнини ўзгартириш солиқ тўловчилар учун қўшимча харажат келтириб чиқармаслигини таъкидлади.
Унинг фикрича, президент имзоси туширилган банкнотлар коллекционерлар орасида катта қизиқиш уйғотиши мумкин.
Янги 100 долларлик банкнотларни 2026 йил кузида муомалага чиқариш режалаштирилган. Шунингдек, Молия вазирлиги Трамп тасвири туширилган 250 долларлик банкнотанинг намунаси тайёрланганини тасдиқлади. Бироқ уни чиқариш учун Конгресснинг алоҳида маъқуллови талаб этилади.
2005 йилда қабул қилинган бир долларлик президентлик тангалари тўғрисидаги қонунга мувофиқ, президент тасвири туширилган муомаладаги танга у вафот этганидан камида икки йил ўтгачгина чиқарилиши мумкин.