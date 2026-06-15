АҚШда парашютчиларни олиб кетаётган самолёт ҳалокатга учради
ASTANA. Kazinform – АҚШнинг Миссури штатида енгил моторли самолёт ҳалокатга учради, натижада бортдаги барча 12 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради BBC.
Миссури штати автомагистрал патруль хизмати маълумотларига кўра, Pacific Aerospace P750 самолёти Канзас-Сити жанубидаги Бутлер аэропорти яқинида парвоздан кўп ўтмай ҳалокатга учраган.
Хабар қилинишича, самолёт скайдайвинг, яъни парашют спорти билан шуғулланувчи компания томонидан ижарага олинган бўлган.
Бортда 11 нафар парашютчи ва бир учувчи бўлган.
АҚШ авиация федерал хизмати бундай турдаги парвоз учун авиадиспетчерлар билан алоқа талаб этилмаслигини эслатди.
UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb— Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026
Қутқарув хизматлари ҳалокат жойи яқинидаги ҳудудни текширди ва самолётдан сакраб ўтишга муваффақ бўлган парашютчилар бўлиши мумкинлиги эҳтимолини кўриб чиқмоқда. Бироқ, тирик қолганлар топилмади.