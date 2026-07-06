АҚШда Мустақиллик кунини нишонлаш пайтида 400 дан ортиқ одам ҳибсга олинди
ASTANА. Кazinform — Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари АҚШ Мустақиллик кунини нишонлаш пайтида Ньюпорт-Бич шаҳрида 400 дан ортиқ одамни ҳибсга олди, деб хабар беради Report.
Los Angeles Times газетасининг хабар беришича, байрам арафасида маҳаллий ҳокимият органлари ҳуқуқбузарликларга нисбатан "нол бағрикенглик" сиёсатини эълон қилишди.
4 июль куни кечқурун байрам оммавий тартибсизликларга айланиб, кўча жанжаллари, ўғирлик, йўл белгиларини бузиш ва ноқонуний мушакбозлик қайд этилди.
Ҳибсга олинганларнинг аксарияти ёшлар эди. Уларнинг аксарияти Ньюпорт-Бич шаҳри аҳолиси эмас. Ёшларнинг баъзилари ноқонуний мушакбозлик ҳақида хабарлар олинган маҳаллий пляжда ҳибсга олинган.
Эслатиб ўтамиз, Президент Трампни АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги билан табриклади.