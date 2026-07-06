KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    АҚШда Мустақиллик кунини нишонлаш пайтида 400 дан ортиқ одам ҳибсга олинди

    ASTANА. Кazinform — Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари АҚШ Мустақиллик кунини нишонлаш пайтида Ньюпорт-Бич шаҳрида 400 дан ортиқ одамни ҳибсга олди, деб хабар беради Report.

    АҚШда Мустақиллик кунини нишонлаш пайтида 400 дан ортиқ одам ҳибсга олинди
    Фото: Report

    Los Angeles Times газетасининг хабар беришича, байрам арафасида маҳаллий ҳокимият органлари ҳуқуқбузарликларга нисбатан "нол бағрикенглик" сиёсатини эълон қилишди.

    4 июль куни кечқурун байрам оммавий тартибсизликларга айланиб, кўча жанжаллари, ўғирлик, йўл белгиларини бузиш ва ноқонуний мушакбозлик қайд этилди.

    Ҳибсга олинганларнинг аксарияти ёшлар эди. Уларнинг аксарияти Ньюпорт-Бич шаҳри аҳолиси эмас. Ёшларнинг баъзилари ноқонуний мушакбозлик ҳақида хабарлар олинган маҳаллий пляжда ҳибсга олинган.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Трампни АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги билан табриклади.

    Мустақиллик АҚШ Жаҳон янгиликлари Америка Вандализм
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф