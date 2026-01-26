АҚШда қорли бўрон туфайли тахминан 770 минг киши электр таъминотисиз қолди
ASTANA. Kazinform — АҚШда қор бўрони ва кучли совуқ туфайли 10 мингдан ортиқ рейслар бекор қилинди ва тахминан 770 минг киши электр таъминотисиз қолди, деб хабар беради Анадолу.
Мамлакат мисли кўрилмаган қор ёғиши ва кучли совуқни бошдан кечирмоқда.
Қўшма Штатларнинг марказий ва шимоли-шарқий штатларида, жумладан, Техас, Нью-Йорк, Нью-Жерси ва Вашингтонда қор бўрони ва совуқ ҳарорат кундалик ҳаётга халақит бермоқда.
Мамлакатдаги ҳаво қатновини кузатиб борувчи FlightAware сайтига кўра, мамлакат бўйлаб 10 мингдан ортиқ рейс бекор қилинди ва 8 мингдан ортиқ рейс кечиктирилди.
Электр узилишларини онлайн кузатиб борувчи PowerOutage сайтига кўра, қишнинг оғир шароитларини бошидан кечирган штатларда тахминан 770 минг киши электр таъминотисиз қолди. Улардан 260 минги Теннесси штатида, 140 минги Техас ва 125 минги Миссисипида бўлган.
АҚШ пойтахти Вашингтонда 10 сантиметргача қор ёғиши кутилмоқда, Нью-Йорк ва Нью-Жерси штатларида эса 30 сантиметргача қор ёғиши мумкин. Нью-Йорк шаҳар мэри Зоран Мамдани шаҳардаги мактаблар эртага ёпилишини маълум қилди.
“Қор шаҳарни қоплаб, вазият хавфли тус олганда, мактабларни ёпиш — Нью-Йорк аҳолисининг хавфсизлигини таъминлаш учун зарур қадам”, — деди Мамдани маҳаллий ОАВга берган баёнотида.
Миллий метеорология хизмати прогнозига кўра, Шарқий Техасдан тортиб Шимолий Каролинагача кучли қор ёғиши ва хавфли музламалар кутилмоқда. Шу билан бирга, камида 21 штатда фавқулодда ҳолат эълон қилинган.