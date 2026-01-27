08:45, 27 Январь 2026 | GMT +5
АҚШда хусусий самолёт ҳалокатида етти киши ҳалок бўлди ва бир киши оғир жароҳат олди
ASTANA. Kazinform – 25 январь куни кечқурун АҚШнинг Мэн штатига қарашли Бангор шаҳрида хусусий бизнес-джет учиш вақтида ҳалокатга учраши оқибатида етти киши ҳалок бўлди, яна бир киши оғир тан жароҳати олди, деб хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
АҚШ Фуқаролик авиацияси федерал бошқармаси (FAA)нинг дастлабки ҳисоботида қайд этилишича, ҳаво кемаси «учиш пайтида номаълум ҳолатларда ҳалокатга учраган, ағдарилган ҳолатда тўхтаган ва ёнғин чиққан».
Бангор халқаро аэропорти фавқулодда хизматлар воқеа жойига маҳаллий вақт билан соат 19:45 атрофида етиб келганини хабар қилди.
ФАА ва Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши ҳалокат сабабини текширмоқда.