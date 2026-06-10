АҚШда чорва молларини тириклайин ейдиган хавфли паразит кўпайиб бормоқда
ASTANA. Kazinform – АҚШда тирик тўқималар билан озиқланувчи хавфли паразит — Америка гўшт пашшаси (New World screwworm fly) личинкалари билан зарарланишнинг янги ҳолатлари қайд этилди, деб хабар беради Associated Press.
АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлиги учта янги ҳолатни тасдиқлади, улардан бири Техасдаги асосий эпидемия марказидан ташқарида аниқланди. Бу паразитнинг тарқалишини тўхтатиш осон эмаслигини кўрсатади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу мамлакат чорвачилик саноатига жиддий зарар етказиши мумкин.
Америкалик гўшт пашшаси тухумларини ҳайвонларга, асосан қорамолларга очиқ яраларга қўяди. Бироқ, ёввойи ҳайвонлар, уй ҳайвонлари ва камдан-кам ҳолларда одамлар ҳам паразит билан касалланишлари мумкин. Тухумдан чиққан личинкалар ўлик эмас, балки тирик тўқималар билан озиқланади.
Ҳозиргача юқтиришнинг бешта ҳолати тасдиқланди: Техасда учта бузоқ ва битта эчки, шунингдек, қўшни Нью-Мексико штатининг Ли округида бир итда ушбу паразит аниқланган.
Бу ҳолат дастлаб Техас статистикасига киритилган. Бироқ, кейинчалик у Нью-Мексикода қайд этилган биринчи ҳолат сифатида қайта таснифланди.
Ит штатни тарк этмаганлиги ва Техас ёки Мексикага бормаганлиги сабабли, мутахассислар касаллик манбасини аниқлаш учун ҳайвон яшайдиган ҳудудни текширишни бошладилар.
Ҳар бир инфекция атрофида 20 километр радиусли карантин зонаси ташкил этилди.
Олимлар чорва молларидан ташқари, Техасда миллионлаб одамларни ташкил этувчи оқ думли кийиклар популяцияси ҳам хавф остида эканлигидан хавотирда.
Мутахассислар яқин кунлар ва ҳафталарда янги ҳолатлар қайд этилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда.
“Биринчи ҳолат аниқланганда, ҳамма янада эҳтиёткор бўлиб, диққат билан кузата бошлайди. Қанча кўп изласангиз, шунча кўп ҳолатни топасиз”, — деди Эдвард Бёрджесс, жамоатчиликни шошма-шошарлик билан хулоса чиқармасликка чақириб.
Кўп йиллар давомида Панама жанубида паразитнинг тарқалишини давлат биологик назорат дастури орқали чеклаш мумкин бўлди.
Бунинг учун стерилизация қилинган эркак пашшалар мунтазам равишда самолётлардан тушириб юбориларди. Улар ёввойи урғочилар билан жуфтлашиб, зараркунандаларнинг кўпайишига йўл қўймасди.
Бироқ, ҳозирги авж олиш ушбу тизим самарадорлигининг жиддий синовига айланмоқда.