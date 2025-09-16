АҚШ Венесуэла кемасига яна зарба берди
ASTANА. Кazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Кариб денгизи халқаро сувларида иккинчи кемага зарба берилганини маълум қилди, деб хабар беради BBC.
Унинг сўзларига кўра, бу кичик кема Венесуэлага тегишли бўлиб, АҚШга гиёҳванд моддаларни олиб кетаётган эди.
Дональд Трампнинг сўзларига кўра, зарбалар натижасида уч киши ҳалок бўлган. АҚШ президенти ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғида кичик кеманинг ҳаводан олинган видеосини эълон қилди. Видеода кема портлагани акс этган.
— Бугун эрталаб менинг кўрсатмам билан АҚШ Қуролли Кучлари энг хавфли наркокартеллар ва наркотик террорчиларига қарши иккинчи кинетик зарба берди, — дейилади хабарда.
Бироқ Трамп ушбу кемада ҳақиқатан гиёҳванд моддалар борлиги ҳақида далиллар келтирмаган.
Ушбу баёнот олдидан Венесуэла президенти Николас Мадуро АҚШ агрессиясидан ўзларини ҳимоя қилишларини айтди ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубиони "ўлим ва уруш шаҳзодаси" деб атади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ сентябрь ойи бошида АҚШ Венесуэла яқинида гиёҳванд моддалар ортилган кемани ўққа тутгани ҳақида хабар берган эдик.